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MGK toplanıyor... Ana gündem maddesi seçim güvenliği
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30 Mart 2023 Perşembe 07:38:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 07:38:00

MGK bugün toplanıyor: Seçim güvenliği, Ege ve Doğu Akdeniz, barış diplomasisi...

Kaynak: TRT Haber

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Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda seçim güvenliği, terörle mücadele operasyonları ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. İşte detaylar...

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda seçim güvenliği, terörle mücadele operasyonları ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Önemli konuların başında seçim güvenliği geliyor. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELE VE BÖLGESEL GELİŞMELER MASADA

Kurul'da ele alınacak bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. Yurt içi ve yurt dışında devam eden operasyonlardaki son durum masaya yatırılacak, atılması muhtemel adımlar görüşülecek.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınması muhtemel başlıklar arasında yer alıyor.

EGE VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER ELE ALINACAK

MGK'nın, Yunanistan'ın yürüttüğü silahlanma faaliyetleri ile Ege'deki provokasyonları ele alması bekleniyor.

Bu kapsamda Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler masada olacak.

Türkiye ile KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların da görüşülmesi öngörülüyor.

BARIŞ DİPLOMASİSİ GÖRÜŞÜLECEK

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar ve kalıcı ateşkes konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Değerlendirmeler ve alınan kararlar yazılı açıklamayla kamuoyuna duyurulacak

Etiketler : Milli Güvenlik Kurulu Rusya-Ukrayna savaşı MGK

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