MGK bugün toplanıyor! Gündemde terörle mücadele var

MGK bugün toplanıyor... Orgeneral Gürak ilk kez katılacak: Gündemde terörle mücadele var

Milli Güvenlik Kurulu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde terörle mücadele, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yer alması bekleniyor. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da ilk kez katılacak.

MGK'da terörle mücadele ilk başlıklar arasında yer alacak. Sınır içinde ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alınacak.

BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK

Azerbaycan tarafından Karabağ'da başarıyla gerçekleştirilen antiterör operasyonu ile bölgede yaşanan gelişmelerin de MGK'da değerlendirilmesi bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ile Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da Kurul'da ele alınması öngörülüyor.

ORGENERAL GÜRAK İLK KEZ KATILACAK

Milli Güvenlik Kurulu toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ilk kez katılacak.