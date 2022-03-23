VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çorum'daki kazada araçtan fırlayan iki kişi öldü
MGK bugün Beştepe'de toplanacak
Rusya'dan kritik 'nükleer silah' açıklaması
Zelenskiy NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
Macron: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız
Manisa'da silahlı kavga: 2 yaralı
Tayvan'da 6,6 büyüklüğünde deprem
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin Kovid-19 testi 'pozitif' çıktı
Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım!
Türkiye'de 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet tartışmalarına ilişkin açıklama
Bakan Çavuşoğlu: Ateşkesin tesis edilmesi lazım
Başkan Erdoğan: Zelenskiy ve Putin ile temaslarımız sürüyor
Zelenskiy İtalyan parlamentosuna hitap etti
Rusya'da 'siber ordu' kurulması teklifi
Avrupa Merkez Bankası'ndan 'yaptırımlar kriptoyla deliniyor' uyarısı
Zelenski'nin sözlerine Peskov'dan yanıt!
Pentagon'dan çarpıcı Rusya iddiası
Açıklama geldi! 5 bin 64 personel alınacak
"Futbolda sosyal medya itici bir güce sahip"
Ukrayna-Rusya savaşında ilginç an!
Bakan Çavuşoğlu'ndan çifte standart tepkisi
Emekli olmadan çift tazminat hakkı!
Listelerde bir ‘Güzellik'
23 Mart 2022 Çarşamba 00:07:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 00:07:00

MGK bugün Beştepe'de toplanacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Milli Güvenlik Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündemi Rusya-Ukrayna krizi olacak.

Milli Güvenlik Kurulu, ulusal ve bölgesel güvenlik gündemiyle Beştepe'de toplanacak. Bu yılın ikinci MGK toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.

Toplantıda Perşembe günü Erdoğan'ın da katılacağı Brüksel'deki Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi öncesinde Rusya-Ukrayna krizine dair değerlendirme yapılacak.

İki ülke arasında barışın sağlanması için yürütülen diplomasi trafiği ve çalışmalar ele alınacak. Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardımları konuşulacak.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE DEĞERLENDİRİLECEK

Terörle mücadele operasyonları masadaki bir diğer başlık. MGK toplantısında PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadele değerlendirilecek. Yurt içindeki ve sınır ötesindeki operasyonlarda gelinen son durum gözden geçirilecek.

Bölgesel gelişmeler de MGK toplantısında ele alınacak. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirilecek.

Ermenistan ile normalleşme süreci kapsamında Kafkasya'daki gelişmeler görüşülecek.

Beştepe'deki toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Etiketler : Beştepe Milli Güvenlik Kurulu mgk nato Rusya-Ukrayna krizi rusya ukrayna
Albüm bitti

Albüm bitti
Kardan adam pozu

Kardan adam pozu
Nikah öncesi single

Nikah öncesi single
Oyunu Londra'da sahnelenecek

Oyunu Londra'da sahnelenecek
Sanat tarihi profesörü olurdum

Sanat tarihi profesörü olurdum
Buzla yağlarını kırdırıyormuş

Buzla yağlarını kırdırıyormuş
2 ayda bir tekli çıkarıyor

2 ayda bir tekli çıkarıyor
Sağlıklı yaşam sırrını verdi

Sağlıklı yaşam sırrını verdi
Naif ve kaliteli ortamda büyüdüm

Naif ve kaliteli ortamda büyüdüm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER