Mezbahada eşek kesenlere suçüstü

Adana Yüreğir'de zabıta ekipleri, bir ihbar üzerine kaçak mezbahaya baskın düzenledi. 12 eşek kesilmekten son anda kurtarıldı; kesilip satışa hazır hale getirilen 6 at ve 2 eşek etine de el konuldu.

Halk sağlığını tehdit eden etler, iş makinesiyle toprağa gömüldü; 2 kişi gözaltında.

KINA GECESİNDE GELİNİ VURDULAR



Kırşehir'e bağlı Köseli beldesinde yapılan kına gecesinde bir maganda tüfekle havaya ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, gelin M.Y.'ye (28) isabet etti. Kendi kına gecesinde vurulan genç kadın hastaneye kaldırıldı; durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tüfekle ateş açan kişinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. ◗ AA

KAVGAYI AYIRAN POLİSE KURŞUN



Diyarbakır Hani'ye bağlı Kuyular Köyü'nde husumetli iki komşu arasında kavga çıktı. Elazığ'da görev yapan polis memuru Veysi Eğin (28), tatil için geldiği köyde ailesinin karıştığı kavgayı ayırmak için araya girdi. 15 yaşındaki K.D.'nin ateşlediği pompalı tüfekle vurulan Eğin, hayatını kaybetti. Katil zanlısı gözaltına alındı. ◗ İHA

ARKADAŞINI 3. KATTAN ATTI



Bursa İnegöl'de Fatih A. (27), arkadaşı Uğur B.'nin (30) evine gitti. Alkol alan ikili tartıştı. Sesleri duyan komşular ihbarda bulundu, olay yerine ekipler sevk edildi. Kavga sırasında ev sahibi Uğur B., arkadaşını 3. kattaki evin camından aşağıya attı. İtfaiyenin açtığı hava yastığına düşen Fatih A. yaralandı; Uğur B. ise gözaltına alındı. ◗ İHA