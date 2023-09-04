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04 Eylül 2023 Pazartesi 08:31:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 08:31:00

Mezbahada eşek kesenlere suçüstü

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Adana Yüreğir'de zabıta ekipleri, bir ihbar üzerine kaçak mezbahaya baskın düzenledi. 12 eşek kesilmekten son anda kurtarıldı; kesilip satışa hazır hale getirilen 6 at ve 2 eşek etine de el konuldu.

Adana Yüreğir'de zabıta ekipleri, bir ihbar üzerine kaçak mezbahaya baskın düzenledi. 12 eşek kesilmekten son anda kurtarıldı; kesilip satışa hazır hale getirilen 6 at ve 2 eşek etine de el konuldu.

Halk sağlığını tehdit eden etler, iş makinesiyle toprağa gömüldü; 2 kişi gözaltında.

KINA GECESİNDE GELİNİ VURDULAR

Kırşehir'e bağlı Köseli beldesinde yapılan kına gecesinde bir maganda tüfekle havaya ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, gelin M.Y.'ye (28) isabet etti. Kendi kına gecesinde vurulan genç kadın hastaneye kaldırıldı; durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tüfekle ateş açan kişinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. ◗ AA

KAVGAYI AYIRAN POLİSE KURŞUN

Diyarbakır Hani'ye bağlı Kuyular Köyü'nde husumetli iki komşu arasında kavga çıktı. Elazığ'da görev yapan polis memuru Veysi Eğin (28), tatil için geldiği köyde ailesinin karıştığı kavgayı ayırmak için araya girdi. 15 yaşındaki K.D.'nin ateşlediği pompalı tüfekle vurulan Eğin, hayatını kaybetti. Katil zanlısı gözaltına alındı. ◗ İHA

ARKADAŞINI 3. KATTAN ATTI

Bursa İnegöl'de Fatih A. (27), arkadaşı Uğur B.'nin (30) evine gitti. Alkol alan ikili tartıştı. Sesleri duyan komşular ihbarda bulundu, olay yerine ekipler sevk edildi. Kavga sırasında ev sahibi Uğur B., arkadaşını 3. kattaki evin camından aşağıya attı. İtfaiyenin açtığı hava yastığına düşen Fatih A. yaralandı; Uğur B. ise gözaltına alındı. ◗ İHA

Etiketler : eşek kesenler ADANA SUÇÜSTÜ kaçak mezbaha zabıta baskını hayvan kesimi
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