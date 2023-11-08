Meyveler yapay zeka ile uyutulacak

Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Çağrı Güngör, yapay zeka kullanarak meyve, sebze ve çiçeklerin soğuk havada saklanma süresini en az 2 kat artıran bir ürün geliştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Güngör, hasat sonrasında soğuk hava depolarına getirilen ürünlerin, geliştirdikleri özel kutulara konulduğunu belirtti. Seçici gaz geçirgenliğine sahip kapaklarla oksijen ve karbondioksit oranlarının kutu içinde ayarlanabildiğini anlatan Güngör, bu sayede ürünlerin taze olarak saklanma süresinin uzadığını dile getirdi. Güngör "Kirazda muhafaza süresi 10 günden 44 güne çıktı" dedi.