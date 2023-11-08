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08 Kasım 2023 Çarşamba 08:05:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 08:05:00

Meyveler yapay zeka ile uyutulacak

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Kayseri'de akademisyenler, yapay zeka ile nesnelerin interneti teknolojilerini kullanarak milyonlarca ton gıdanın çöpe gitmesini engelleyecek ürün geliştirdi.

Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Çağrı Güngör, yapay zeka kullanarak meyve, sebze ve çiçeklerin soğuk havada saklanma süresini en az 2 kat artıran bir ürün geliştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Güngör, hasat sonrasında soğuk hava depolarına getirilen ürünlerin, geliştirdikleri özel kutulara konulduğunu belirtti. Seçici gaz geçirgenliğine sahip kapaklarla oksijen ve karbondioksit oranlarının kutu içinde ayarlanabildiğini anlatan Güngör, bu sayede ürünlerin taze olarak saklanma süresinin uzadığını dile getirdi. Güngör "Kirazda muhafaza süresi 10 günden 44 güne çıktı" dedi.

Etiketler : meyve yapay zeka saklama
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