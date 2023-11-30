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Mevsimsel depresyon kışın da devam edebilir
30 Kasım 2023 Perşembe 07:05:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 07:05:00

Mevsimsel depresyon kışın da devam edebilir

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Uzm. Dr. Alparslan Asil Budaklı, mevsimsel depresyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mevsimsel depresyonun sonbaharda başlayıp, kış ayları boyunca devam edebildiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Alparslan Asil Budaklı, "Mevsimsel depresyonun en önemli nedeni, sonbahar ve kış dönemlerinde azalmaya başlayan güneş ışığıdır" dedi. Budaklı "Gün içerisinde maruz kalınan güneş ışığının ve şiddetinin süresinin azalması, biyolojik saatimizi (uyku uyanıklık döngüsü dâhil) etkilemekte bu da sinir hücreleri arasında görev yapan nörotransmitterlerin salınımının bozulmasına yol açmaktadır. Bu durum da ruhsal dalgalanmalara, uyku düzen bozuklukları, halsizlik ve yorgunluk gibi belirtilerin ortaya çıkışına neden olabilir" diye konuştu.

Etiketler : depresyon mevsimsel kış
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