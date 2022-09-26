Türkiye duyurdu: Bu kararı tanımayacağız

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26 Eylül 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:26 Eylül 2022 Pazartesi 16:00:00

Mevlüt Çavuşoğlu: Kırım'ın ilhakını tanımadığımız gibi bunu da tanımayacağız

Kaynak: AA

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Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Kırım'ın ilhakını tanımadığımız gibi bunu da tanımayacağız.' dedi.

Çavuşoğlu, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun yarın düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere geldiği Japonya'nın başkenti Tokyo'yda, Japonya Ulusal Basın Kulübü'nde (JNPC) gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin aynı zamanda ilkeli bir tutum sergilediğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Uluslararası hukuku, kural temelli bir düzeni savunuyoruz. Montrö'yü harfiyen uyguladık. Bu saldırganlığı, savaş olarak nitelendiren ilk ülke Türkiye oldu. Ve bunu tanımadığımızı, reddettiğimizi de açıkça ortaya koyduk. Yani sonuçta hem dengeli hem ilkeli bir politika izliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığını, tanımayacağını her vesileyle vurguladığına işaret ederek, "Ruslara da bunu söylüyoruz. Donbas, Herson gibi bölgelerin Rusya'ya ilhak edilmesiyle ilgili referandum konusunda da Türkiye olarak net bir açıklama yaptık. Bundan duyduğumuz endişenin altını çizdik, bunu vurguladık. Ve Kırım'ın ilhakını tanımadığımız gibi bunu da tanımayacağımızı açıkça açıklamamızda söyledik." ifadelerini kullandı.

- "JAPONYA'NIN KENDİ GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ TEDBİRLER ALMASI EN DOĞAL HAKKIDIR"

Japonya'nın sert ve yumuşak güç unsurlarının kullanılması konusunda nasıl bir yol izlemesi gerektiğine yönelik soru üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Japonya'nın güvenliğine, istikrarına önem veriyoruz. Japonya'nın dünyanın barışına yaptığı katkıyı takdir ediyoruz. Tabii Japonya'nın özellikle insani konularda ve yardımlarda öncü olduğunu biliyoruz. Ayrıca Japonya'nın başka bir yumuşak gücü de Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) aracılığıyla dünyanın her yerinde kalkınma projelerini destekliyor. Bizim bölgemizdeki göçmenlere yönelik de ciddi bir katkısı var, onun için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz."

Çavuşoğlu, Japonya'nın etrafındaki gelişmelerin, ülkenin güvenliğini doğrudan etkilediğini belirterek, "Japonya'nın güvenliğine yönelik tehditlerin de olduğunu görüyoruz. Kuzey Kore'nin füze denemelerinden biz de rahatsızız. Dolayısıyla Japonya'nın da kendi güvenliğiyle ilgili tedbirler alması en doğal hakkıdır." dedi.

- "ESASEN İKİ LİDERİN BİR ARAYA GELMESİYLE ATEŞKES SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki son gelişmeler ışığında nasıl bir yolla gidilebileceğine ilişkin Çavuşoğlu, "Esasen iki liderin (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy) bir araya gelmesiyle artık bir ateşkes söz konusu olabilir." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her görüşmesinde Zelenskiy'le de bir araya gelmeye hazır olduğunu ve Ukrayna tarafından da müzakerelere dönme isteğinin defaatle geldiğini aktararak, "Fakat savaş uzadıkça daha karmaşık hale geliyor, daha zorlaşıyor. Yine Semerkant'ta, Sayın Putin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla yaptığı görüşmede, müzakerelere dönebileceklerini söylemişti. Tabii yeni şartlar olduğunu da söylüyorlar." diye konuştu.

- "KENDİ BİRLİĞİMİZİ DERİNLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Türkiye'nin Orta Asya'daki son gelişmeler çerçevesinde nasıl bir yol izleyeceğine de değinen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu-Batı ekseninde ilişkilerini geliştirdiğini, Yeniden Asya girişimiyle Asya'ya bütüncül bir yaklaşımla tekrar döndüğünü dile getirdi.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asya ile hem siyasi hem ekonomi ilişkilerimizi geliştirmek bizim en doğal hakkımız. Birçok ülkenin ve uluslararası örgütün ilgisinin (Orta Asya'ya) arttığını görüyoruz. Bazı Orta Asya ülkeleriyle Çin'in komşu olduğunu sizler de biliyorsunuz. Aynı şekilde Rusya da var. Dolayısıyla bu ülkelerin Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek istemesi doğaldır. Diğer taraftan C5+ Japonya, C5+ Güney Kore, ABD, Avrupa Birliği gibi diğer aktörler de Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için çaba sarf ediyor. Bunu da doğal karşılıyoruz."

Ayrıca taşımacılıkta Kuzey Koridor'u yerine Orta Koridor'un öneminin arttığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bu güzergahta, Orta Asya ülkeleri de var, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye var. Umarım bu projeler hayata geçer. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki anlaşmalardan bahsediyorum. Ermenistan da bu sürece dahil olur. Orta Asya ülkelerinin içinde bulunduğu güzergah önem kazanmaya başladı." dedi.

Türkiye Devletleri Teşkilatının, Türk devletlerinin entegrasyonunu derinleştirmek için kurulduğunu anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kendi birliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Mesela, bu savaştan önce istişarelerimize Orta Asya'yı da dahil etmek istedi. Biz hemen 'evet' dedik. Şimdi Afrika'da çok aktif bir ülkeyiz. Bundan biliyoruz ki çok rahatsız olan Fransa da Afrika konusunda istişareler başlatmak istedi. Biz hemen 'evet' dedik. İlk istişare de son derece verimli geçti. Dolayısıyla biz burada hiçbir ülke ya da uluslararası örgütle rekabet içinde değiliz. İş birliğini ve ekonomik kalkınmayı savunuyoruz, destekliyoruz."

Etiketler : Çavuşoğlu Orta Asya Rusya Afrika ÇİN JAPONYA
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