Mevduatta devlet güvencesi 650 bin TL olacak

Mevduatta devlet güvencesi 650 bin TL olacak

Sigortaya tabi mevduat tutarı şu anda 400 bin lira. Tutar, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 650 bin liraya yükseltildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.