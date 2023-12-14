14 Aralık 2023 Perşembe 00:24:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 00:24:00
Mevduatta devlet güvencesi 650 bin TL olacak
Bankalardaki mevduatın devlet güvencesine tabi tutarı, 1 Ocak 2024'ten itibaren 650 bin lira olacak.
Sigortaya tabi mevduat tutarı şu anda 400 bin lira. Tutar, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 650 bin liraya yükseltildi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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