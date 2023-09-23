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23 Eylül 2023 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 11:30:00

'Metro'da 8 hatta 155 merdiven arızalı! "İmamoğlu en büyük sınavı ulaşımda veriyor"

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Özdemir, metro hatlarındaki arızalı yürüyen merdivenler nedeniyle İBB yönetimine tepki gösterdi. Vatandaşların mağdur olduğunu ve İBB Başkanı İmamoğlu'nun en büyük sınavı ulaşımda verdiğini belirten Özdemir, "İstanbul genelinde 8 metro hattında 155 yürüyen merdiven kullanım dışı bırakıldı." dedi.

İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, metro hatlarındaki arızalı yürüyen merdivenler nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu belirterek İBB yönetimine tepki gösterdi.

Özdemir, "İstanbul genelinde 8 metro hattında 155 yürüyen merdiven kullanım dışı bırakıldı" diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en büyük sınavı ulaşımda verdiğini belirtti.

Özdemir, kentte metrobüs kazaları, iptal edilen seferler, çökme riski taşıyan üstgeçitler, yanan ve denize düşen İETT otobüslerinden sonra şimdi de yürüyen merdiven çilesinin ortaya çıktığı belirterek "İBB, sorunların üstünü örterek çözüm ürettiğini sanıyor. Yürüyen merdivenlerin önündeki engellerin kaldırılarak vatandaşın hizmetine sunulması lazım" dedi.

Etiketler : ekrem imamoğlu ulaşım metro arıza yürüyen merdiven
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