Metrobüsün içine yağmur yağdı, vatandaş şemsiyeyle yolculuk yaptı

İstanbul, aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağıştan nasibini aldı. Bazı yollarda su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çareyi binalara sığınmakta buldu.

Sağanakla birlikte su, metrobüslerden bazılarının tavanından vatandaşların üzerine su aktı.

METROBÜSÜN İÇİNE YAĞMUR YAĞDI

Bazı vatandaşlar, yağmur suyundan korunmak için şemsiye açtı. O anlar, bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde koltukta oturan bir çift ile ayakta yolculuk eden bir başka yolcunun şemsiye açtığı görülüyor.