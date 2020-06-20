  • BIST
    113612
  • Dolar
    6,8477
  • Euro
    7,6656
  • Altın
    383,4340
İstanbul
19 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
6 kişide koronavirüs tespit edildi, 12 dairelik blok karantinaya alındı
Ailesi kayıp başvurusu yaptı, cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Gülistan Doku'dan 168'inci günde de haber yok
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 bin 322'ye çıktı!
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Babalar Günü' mesajı
Metrobüsün içine yağmur yağdı, vatandaş şemsiyeyle yolculuk yaptı
Başkan Erdoğan: Dünyada siyasi ve ekonomik ilişkilerin yeniden şekilleneceği açıkça görülüyor
Bakan Koca: Salgın riski ortadan kalkmış değil
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan nasıl arzu ederse biz de o şekilde yanında olacağız
Bakan Soylu: 28 evladımızın sınav evrakı helikopterle götürüldü
Suriye Geçici Hükümeti BM'den öğrenciler için güvence istedi
Galatasaray'ın borcu 1 milyar 656 milyon TL
Bakan Karaismailoğlu: Memleketimizin her noktasına hizmet götürmek için el birliğiyle çalışıyoruz
Çocuklarımın iyiliği için boşandım
Libya Başbakanı Serrac, Cezayir'i ziyaret etti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 121 bin 424'e yükseldi
Cumhuriyet yalan haberle rekor kırdı! İşte gerçek yüzleri
Fransız gemisine taciz iddiasına Bakan Akar'dan sert yanıt
Başkan Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı ile görüştü
CHP'li Hüseyin Sarı'ya hapis şoku! Mazbatası iptal edilecek
Eritre Yemenli 55 balıkçıyı serbest bıraktı
Akar ve TSK komuta kademesi Namaz Dağı'nda
Çeşme Damla Sakızı için coğrafi işaret geliyor
Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi bazı Arap ülkelerini rahatsız etti
20 Haziran 2020 Cumartesi 18:25:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 18:25:00

Metrobüsün içine yağmur yağdı, vatandaş şemsiyeyle yolculuk yaptı

ABONE OL

İstanbul'daki şiddetli yağmur sonrası bazı metrobüslerde su sızıntıları oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul, aralıklarla etkisini gösteren sağanak yağıştan nasibini aldı.  Bazı yollarda su birikintileri oluşurken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çareyi binalara sığınmakta buldu.

Sağanakla birlikte su, metrobüslerden bazılarının tavanından vatandaşların üzerine su aktı.

METROBÜSÜN İÇİNE YAĞMUR YAĞDI

Bazı vatandaşlar, yağmur suyundan korunmak için şemsiye açtı. O anlar, bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde koltukta oturan bir çift ile ayakta yolculuk eden bir başka yolcunun şemsiye açtığı görülüyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER