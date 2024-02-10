VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi
Filipinler'de 5,4 büyüklüğünde deprem
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası vefat etti
Hafta başından itibaren yağışlı hava geliyor
Gezeravcı, ailesiyle buluştu
Isıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinin satışına düzenleme
10 Şubat 2024 Cumartesi 10:16:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 10:16:00

Metrobüste yolcunun yaralanmasına neden olan şoföre dava açıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sürücüsü olduğu metrobüste, yolcunun sırt üstü düşerek omurgasında kırık oluşmasına neden olduğu iddia edilen sanık hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dava dosyasından derlenen bilgilere göre, 28 Nisan 2023'te, S.Ö'nün (35) kullandığı metrobüste, S.Ç. (64) sırt üstü yere düştü ve omurgasında kırık oluştu.

Yaralanan S.Ç, olayın ardından S.Ö. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma başlatan savcılık, sürücü hakkında "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde basit yargılama usulünce, taraflardan ifadelerini yazılı olarak bildirmeleri istendi.

Davacı S.Ç, olay günü metrobüsün içinde bulunduğunu ve birden yere yuvarlandığını belirterek, şoförden şikayetçi olduğunu bildirdi.

Sanık S.Ö ise avukatı aracılığıyla yaptığı savunmada, müvekkilinin olayda bir kusurunun olmadığını ileri sürdü.

Dosyaya rapor sunan bilirkişi, olayın meydana gelmesinde sanığın tali kusurlu olduğunu değerlendirdi.

Adli Tıp Kurumu raporunda ise müşteki S.Ç'nin yaralanmasının hafif nitelikte olmadığı, omurgasında kırık oluştuğu belirtildi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığı "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu kemik kırılmasına neden olacak şekilde yaralamaya sebep verme" suçundan 135 gün adli para cezasına çarptırdı.

Sanığın suçunu kabul etmesi ve dosyada basit yargılama usulü uygulanmasından cezayı 84 güne indiren mahkeme, günlüğü 20 liradan 1680 lira adli para cezasına mahkum etti.

Mahkeme, sanığın geçmişte kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, kişilik özellikleri ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda olumlu kanaat oluşturduğundan hükmün açıklamasının geri bırakılmasına, sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

Kararda, sanığın sürücüsü olduğu metrobüste yolcuların güvenliği için gerekli dikkat ve özel yükümlülüğünü yerine getirmediği, metrobüs içi kamera görüntülerinden yolcuların durumunu kontrol etmeden hareket ettiği ve tali kusurlu olarak müştekinin yaralanmasına sebebiyet verdiği değerlendirildi.

Davanın taraflarının karara itiraz etmesiyle mahkeme ilgili kanun gereğince duruşma açılarak yargılamanın normal usulle yapılmasına hükmetti.

Taraflara tebligat gönderen mahkeme ilk duruşmanın 30 Nisan'da yapılmasına karar verdi.

Etiketler : metrobüs yolcu şoför dava
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Yeni ikili

Yeni ikili
20 günde 1.5 milyon kişi izledi

20 günde 1.5 milyon kişi izledi
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
'Öteki' de buluştular

'Öteki' de buluştular
Anne oldu

Anne oldu
"İkinci el kıyafet alıyorum"

"İkinci el kıyafet alıyorum"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX