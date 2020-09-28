Metrobüste 'pes' dedirten görüntü: Hem maske takmadı hem de sigara içti
Kaynak: DHA
İstanbul'da Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde ilerleyen metrobüsteki yolcu, etrafındakilere aldırış etmeden, ayaklarını boş koltuğa uzatarak sigara içti. Yolcunun pes dedirten umursamaz davranışı, başka bir yolcu tarafından görüntülendi.
Görüntüler, Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde hareket halindeki metrobüste dün saat 02.20 sıralarında bir yolcu tarafından çekildi. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, körüklü metrobüsün ortasında oturan kimliği belirsiz yolcu, ayaklarını da karşı koltuğa koyarak sigara içti. Pes dedirten rahat tavırlarıyla etrafındaki yolculara aldırmayan yolcunun, maske de takmadığı görüldü.
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