İçişleri Bakanlığınca, şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin valiliklere genelge gönderilmiş ve bu genelgeye göre koronavirüsle mücadele kapsamında şehir içi toplu taşıma araçları araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul alınabileceği talimatı verilmişti.

Dün açıklanan kararla birlikte toplu ulaşımda yüzde 50 yolcu sınırlandırması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte bazı durak ve metrobüslerde yoğunluk olduğu, metrobüslerin içerisinde de bazı yolcuların da yine yan yana oturdukları görüldü.