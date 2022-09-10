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10 Eylül 2022 Cumartesi 02:19:00 - Güncelleme:10 Eylül 2022 Cumartesi 02:20:00

Metrobüs yolunda mahsur kalan vatandaşlar: İmamoğlu istifa

Kaynak: İHA

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Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 99 kişi yaralandı. Olaydan sonra yürümek zorunda kalan vatandaşlar, ‘İmamoğlu istifa' sloganları attı.

Avcılar Şükrübey metrobüs durağı yakınlarında 4 metrobüs kazaya karışmış, kazada 2 metrobüs kafa kafaya çarpışmıştı.

Olayda 99 kişi yaralanmış, 50 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edilmişti. 49 yaralı ise kendi imkanlarıyla hastanelere giderek ayakta tedavi görmüştü.

Yürümek zorunda kaldılar

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri durmuş, vatandaşlar ise metrobüs güzergahında yürümüştü.

İHA'nın haberine göre, saatlerce metrobüs güzergahında yürüyen vatandaşlar, kazanın olduğu bölgeden ekiplerin E-5'te trafiği durdurmasının ardından yolun karşısına geçti.

"İmamoğlu istifa" sesleri

Metrobüs güzergahında yürüyen bazı vatandaşların 'İmamoğlu istifa' sloganı attığı görüldü.

Etiketler : avcılar metrobüs kaza
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