Kaza böyle gelmiş...

Metrobüs kazasından birkaç saniye öncesi... Yeni görüntüler ortaya çıktı
İstanbul Avcılar'daki metrobüs kazasında yaralananların sayısı 99'a yükselirken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin soruşturma başlatmıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şoförün rahatsızlanarak bariyerlere doğru gittiği anlar saniye saniye kaydedildi.
Dün akşam İstanbul Avcılar'daki metrobüs durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen diğer iki metrobüs de kazaya karışan araçlara çarptı. 99 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.
Çok sayıda kişinin yaralandığı metrobüs kazasında güvenlik kamerasına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Seyir halindeyken kayıtta olan kamerada şoförün aniden rahatsızlandığı görüntülendi. Kazada rahatsızlanan şoförün hakimiyetini kaybedip bariyerlere yöneldiği an be an kaydedildi.