Kaza böyle gelmiş...

Dün akşam İstanbul Avcılar'daki metrobüs durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen diğer iki metrobüs de kazaya karışan araçlara çarptı. 99 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.



Çok sayıda kişinin yaralandığı metrobüs kazasında güvenlik kamerasına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Seyir halindeyken kayıtta olan kamerada şoförün aniden rahatsızlandığı görüntülendi. Kazada rahatsızlanan şoförün hakimiyetini kaybedip bariyerlere yöneldiği an be an kaydedildi.