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30 Temmuz 2023 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 09:30:00

Metrobüs çilesi bitmiyor! İstanbullu yine yollarda kaldı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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1 günde 1850 metrobüs ve İETT otobüsünün yolda kalmasıyla İstanbulluları çileden çıkaran arızalara yenileri eklendi. Zeytinburnu'nda 2 metrobüs arızalandı, yolda kalan vatandaş yine isyan etti.

İETT ve metrobüs arızaları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için büyük bir sorun oluşturuyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İETT ve metrobüslerin arıza sayısının 1850'nin üzerinde olduğunu söylemişti. Dün bu arızalara yenileri eklendi, İstanbullular çileden çıktı.

KLİMA BOZUK, HAVASIZ KALDILAR

Avcılar'dan Söğütlüçeşme istikametine seyreden metrobüs, Merter durağını geçtikten sonra Cevizlibağ'a gelmeden arızalandı. Kliması çalışmayan metrobüste havasız kalan yolcular araçtan indi. Yolculara, arkadan gelen araçlara binebilecekleri bilgisi verildi. Ancak arkadan gelen metrobüs de arızalanınca yolcular isyan etti. Durakta yoğunluk oluştu, görevliler, can güvenliği ve trafik akışını sağlamak için yolcuları metrobüs yolunun kenarında beklemeleri yönünde uyardı. Metrobüs yolunda bekleyen yolcuların daha sonra gelen araçla Cevizlibağ durağına ulaşması sağlandı.

Etiketler : istanbul iett metrobüs otobüs arıza
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