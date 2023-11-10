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10 Kasım 2023 Cuma 20:40:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 20:40:00

Metrobüs arızası İstanbulluyu mağdur etti

Kaynak: AA

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İstanbul'da yaşanan ulaşım arızalarına bir yenisi daha eklendi. Şişli Çağlayan Durağı'nda bir metrobüsün arızalanması sonucu yolcular mağdur oldu.

Şişli Çağlayan Durağı'nda bir metrobüsün arızalanması sonucu seferlerde aksama yaşandı.

Söğütlüçeşme'den Avcılar istikametine giden metrobüs, Çağlayan Durağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Bozulan metrobüsün yolu kapatması sonucunda seferlerde aksama yaşandı. Uzun araç kuyruğu oluştu, duraklarda yolcu yoğunluğu meydana geldi.

Seferler Beylikdüzü yönüne doğru Söğütlüçeşme yolundan kısmen gerçekleştirilirken, yolcular ters yönde duran metrobüs araçlarına yolun diğer tarafına geçerek binebildi.

Arıza, diğer duraklarda araç bekleyen vatandaşları da etkiledi. Cevizlibağ ve Zincirlikuyu istasyonlarında kalabalığın arttığı görüldü.

Cevizlibağ istasyonundaki bazı vatandaşların trafikte bekleyen araçlara binebilmek için metrobüs yolunda yürüdükleri gözlendi.

Etiketler : ulaşım arızaları İstanbulda ulaşım metrobüs arızası
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