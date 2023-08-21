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Metrobüs arızaları vatandaşı bezdirdi: CHP'li İBB toplu ulaşımda sınıfta kaldı
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21 Ağustos 2023 Pazartesi 22:50:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 22:50:00

Metrobüs arızaları vatandaşı bezdirdi: CHP'li İBB toplu ulaşımda sınıfta kaldı

Kaynak: AA

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İstanbul'da seyir halindeki bir metrobüs, Altunizade durağında henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı. Metrobüs arızası nedeniyle metrobüs hattında uzun araç kuyrukları oluşurken, vatandaşlar İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Üsküdar'da bir metrobüsün arızalanması nedeniyle metrobüs hattında trafik yoğunluğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme istikametine seyreden metrobüs, Altunizade durağında henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Yolcular araçtan inerken, arıza nedeniyle metrobüs yolunda araç kuyruğu oluştu.

Araç arızası nedeniyle bir süre metrobüs trafiği tek şeritten kontrollü sağlandı.

İhbar üzerine bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol yardım aracı sevk edildi.

Ekipler, arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : istanbul ibb chp metrobüs
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