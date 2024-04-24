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24 Nisan 2024 Çarşamba 13:17:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 13:17:00

Metro rezaletinin üstünü kapatmaya çalıştılar... CHP'li İBB'den 24 TV ekibine müdahale

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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda önceki gün sabah meydana gelen aksaklık 50 saati aşkın süredir giderilemezken, sabah mesaisine gitmek isteyen vatandaşlar yoğunlukla karşılaştı. Vatandaşların çileli bekleyişi sürerken CHP'li İBB görevlileri 24 TV'nin çekim yapmasını engellemeye çalıştı.

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda önceki gün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık sürüyor.

Metro İstanbul'un önce "teknik arıza" olarak açıkladığı, sonrasında "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği, dün ise "işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması"ndan kaynaklandığını bildirdiği problem nedeniyle seferler Altunizade İstasyonu'nda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

Sefer aralıklarının uzamasıyla birlikte duraktaki yoğunluk artıyor, bazı vatandaşlar işe geç kalmaktan endişe duyduklarını yüksek sesle dile getiriyor.

CHP'Lİ İBB'DEN BASIN MENSUPLARINA ENGELLEME

24 TV Muhabiri Fatmanur Duman sorunun hala giderilmediğini belirtirken, vatandaşların mağduriyetinin sürdüğünü ifade etti.

Duman, vatandaşların tepkisinin çok sert olduğunu belirtirken İBB görevlilerinin basın mensuplarını engellediğini söyledi.

24 TV KAMERASINA İBB EKİPLERİ MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Vatandaşların büyük bir izdiham yaşadığı görüntüleri aktarmaya çalışan 24 TV kamerasına İBB ekipleri müdahale etmeye çalıştı.

O anlar anbean 24 TV tarafından görüntülendi.

Etiketler : chp ibb metro 24 tv
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