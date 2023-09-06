Metro İstanbul'dan Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerine ilişkin açıklama
Kaynak: AA
Metro İstanbul, dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sel ve su baskınları nedeniyle M3 Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerinin Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapıldığını bildirdi.
Açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır. Araçlarımız Siteler ve Turgut Özal istasyonlarımızda durmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sağanak sonrası Kayaşehir Merkez istasyonu vatandaşların güvenliği için kapatılmıştı.
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