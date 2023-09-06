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06 Eylül 2023 Çarşamba 10:19:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 10:19:00

Metro İstanbul'dan Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerine ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Metro İstanbul, dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sel ve su baskınları nedeniyle M3 Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerinin Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapıldığını bildirdi.

Açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır. Araçlarımız Siteler ve Turgut Özal istasyonlarımızda durmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

    Dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sağanak sonrası Kayaşehir Merkez istasyonu vatandaşların güvenliği için kapatılmıştı.

    Etiketler : metro hattı sel ve su baskını sefer değişikliği
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