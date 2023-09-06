Metro İstanbul'dan Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerine ilişkin açıklama

Açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır. Araçlarımız Siteler ve Turgut Özal istasyonlarımızda durmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Dün akşam kentteki bazı ilçelerde etkili olan sağanak sonrası Kayaşehir Merkez istasyonu vatandaşların güvenliği için kapatılmıştı.