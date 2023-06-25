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25 Haziran 2023 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:25 Haziran 2023 Pazar 07:30:00

Metro İstanbul bugün işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu

Kaynak: AA

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İstanbul'da bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı kaydedildi.

Etiketler : istanbul metro yenikapı hacıosman taksim kabataş
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