Metro İstanbul bugün işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu
Kaynak: AA
İstanbul'da bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı kaydedildi.
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) June 24, 2023
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır....
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