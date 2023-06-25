Metro İstanbul bugün işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı kaydedildi.

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İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.... — Metro İstanbul (@metroistanbul) June 24, 2023