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18 Haziran 2023 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 07:30:00

Metro İstanbul, bugün işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu

Kaynak: AA

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Metro İstanbul, bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı kaydedildi.

Etiketler : metro istanbul istanbul valiliği metro şişhane taksim
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