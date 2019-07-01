01 Temmuz 2019 16:30 | Pazartesi
Metro AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Metro AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu, istifa ettiğini bildirdi.
Kutlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ayrıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve diğer belediye başkanlarına saygılarımı sunuyorum. Demokrasinin gelişimine, olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sisteminin ruhuna uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum."
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Başkan Erdoğan Japonya'da Urawa Red Diamonds Futbol Kulübü yöneticileriyle görüştü
- Metro AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti
- Ağrı merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
- Sağlık Bakanı Koca, 'bedelsiz arsa tahsisi' iddialarını yalanladı
- Konya merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 8 muvazzaf asker yakalandı