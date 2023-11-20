Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yarın Doğu Karadeniz'in doğusunda Rize ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak'ta karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor.

Öte yandan karla karışık yağmur beklenen Rize ve Artvin için "sarı", yoğun kar yağışı beklenen Bitlis, Hakkari, Van ve Şırnak için ise "turuncu" kodlu uyarıda bulunuldu.

Ülke genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.