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29 Aralık 2022 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:29 Aralık 2022 Perşembe 08:00:00

Meteoroloji'den yılbaşı için uyarı! Sağanak yağmur ve kar uyarısı!

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, birçok ilde sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Marmara'nın doğusunda sağanak yağmur beklenirken Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de sağanak ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki yılbaşında hava durumu nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte 29 Aralık Perşembe il il güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Aralık 2022 tarihin güncel hava tahmin raporunu yayınladı. Bazı bölgelerde kar ve sağanak yağış geçişi olabileceği ifade edildi. Yılbaşında ve 2023 yılı ilk günlerinde ülkemizin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. İşte 5 günlük hava tahmin raporu ve detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

YILBAŞINDA İSTANBUL VE ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu haritasına göre İstanbul'a yılbaşında kar yağmayacak. Tam tersine İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Ülkemizin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Yüksek basıncın etkisiyle yurt genelinde parçalı bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, yurdun iç kesimleri başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının; yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın yeni yılın ilk günlerinde yerel olmak üzere hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 7, en yüksek 13 derece.

İzmir: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 10, en yüksek 18 derece.

Konya: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük 0, en yüksek 8 derece.

Antalya: Parçalı bulutlu, en düşük 10, en yüksek 19 derece.

Adana: Parçalı ve az bulutlu, en düşük 6, en yüksek 18 derece.

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -1, en yüksek 11 derece.

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu, en düşük -8, en yüksek 2 derece.

TRABZON: Parçalı, az bulutlu ve açık, en düşük 7, en yüksek 13 derece.

28 ARALIK PERŞEMBE GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı az bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güneybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer ve pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 10°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağmur kar sağanak
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