Meteoroloji'den uyarı: Önce sağanak ardından kavurucu sıcak
Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre, Basra sıcakları Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Sıcaklıklar, bugünden itibaren mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyredecek. Peki sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? İşte 15 Ağustos il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji 15 Ağustos 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye'nin büyük bölümü Basra Körfezi üzerinden gelen yüksek sıcaklıkların etkisi altında. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde nemle birlikte parçalı bulutlu hava etkili olurken, diğer bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, İstanbul'un Avrupa yakası, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeydoğu, doğulu yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile İstanbul'un Avrupa yakası, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 24°C, 30°C
Parçalı bulutlu, Avrupa yakası Karadeniz kıyıları sabah saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 22°C, 30°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri sabah saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı
SAKARYA 22°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 31°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeybatı çevreleri bu akşam ilk saatlerde parçalı bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 25°C, 40°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 21°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 22°C, 41°C
Parçalı bulutlu
KONYA 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu
BOLU 19°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 19°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 21°C, 38°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 22°C, 30°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 21°C, 37°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 24°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 20°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
VAN 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 44°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 30°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 32°C, 44°C
Az bulutlu ve açık
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