Meteoroloji'den uyarı: Önce sağanak ardından kavurucu sıcak

Meteoroloji 15 Ağustos 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Türkiye'nin büyük bölümü Basra Körfezi üzerinden gelen yüksek sıcaklıkların etkisi altında. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde nemle birlikte parçalı bulutlu hava etkili olurken, diğer bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, İstanbul'un Avrupa yakası, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeydoğu, doğulu yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile İstanbul'un Avrupa yakası, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 24°C, 30°C

Parçalı bulutlu, Avrupa yakası Karadeniz kıyıları sabah saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 22°C, 30°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri sabah saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı

SAKARYA 22°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 27°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 31°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeybatı çevreleri bu akşam ilk saatlerde parçalı bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 25°C, 40°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI 21°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 22°C, 41°C

Parçalı bulutlu

KONYA 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu

BOLU 19°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 19°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 21°C, 38°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 22°C, 30°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 21°C, 37°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 20°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

VAN 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 44°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 30°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 28°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 32°C, 44°C

Az bulutlu ve açık