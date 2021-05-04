Meteoroloji'den uyarı! Beklenen yağışlar geliyor
Meteoroloji'nin yayımladığı 4 Mayısı hava durumu raporuna göre beklenen yağışlar geliyor. Marmara ve Karadeniz bölgeleri sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, akşam saatlerinde ise Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu bölgeleri yağışlı olacak
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre sabah saatlerinden itibaren Marmara ve Karadeniz bölgeleri, akşam saatlerinden itibaren ise Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu bölgeleri yağışlı olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının, Salı günü kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ANKARA 14°C, 21°C
Parçalı bulutlu, çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İZMİR 18°C, 29°C
Parçalı az bulutlu
ANTALYA 21°C, 26°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 19°C
Parçalı bulutlu, çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 18°C
Parçalı bulutlu, çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ERZURUM 7°C, 21°C
Az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yer yer çok bulutlu