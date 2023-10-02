Meteoroloji'den uyardı: Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak bekleniyor
Kaynak: AA
Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Giresun'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel çok kuvvetli ve şiddetli yağış olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, bölge sakinlerinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
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