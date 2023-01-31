Meteoroloji'den ülke genelinde kar uyarısı! İstanbul için saat verildi

Sağanak yağmur ve kar yağışı Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Meteoroloji 31 Ocak 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde yağışlı bir havanın etkili olacağı belirtilirken yağışların sağanak yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İstanbul için ise öğleden sonra karla karışık yağmur etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Erzincan ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Muş ve Bitlis, yarın (Salı) Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

5 İL İÇİN ZİRAİ DON UYARISI

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü; İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa için zirai don uyarısı yaptı. Bu gece başlayıp, 1 Şubat sabahına kadar devam etmesi beklenen zirai don olayının iç kesimlerde hafif, yüksek kesimlerde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olarak hissedileceği belirtildi. Başta tarımsal faaliyetler ile uğraşan vatandaşlar olmak üzere ilgililer, zirai don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.

31 OCAK SALI GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

İSTANBUL 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

KOCAELİ 1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

İZMİR 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI -2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR -2°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -2°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

KASTAMONU -3°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK 2°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

DİYARBAKIR 2°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Salı) yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

GAZİANTEP 1°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı

SİİRT 2°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA 5°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı