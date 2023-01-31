Meteoroloji'den ülke genelinde kar uyarısı! İstanbul için saat verildi
Meteoroloji son dakika itibarı ile Türkiye genelinde sağanak yağmur ve kar uyarısında bulundu. İstanbul başta olmak üzere birçok il için saat verildi. Ülkeyi etkisi altına alacak olan kar yağışı ve sağanak yağmur özellikle Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da etkili olacak. İşte 31 Ocak Salı il il güncel hava durumu raporu...
Sağanak yağmur ve kar yağışı Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Meteoroloji 31 Ocak 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde yağışlı bir havanın etkili olacağı belirtilirken yağışların sağanak yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İstanbul için ise öğleden sonra karla karışık yağmur etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu (Erzincan ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Muş ve Bitlis, yarın (Salı) Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
5 İL İÇİN ZİRAİ DON UYARISI
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü; İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa için zirai don uyarısı yaptı. Bu gece başlayıp, 1 Şubat sabahına kadar devam etmesi beklenen zirai don olayının iç kesimlerde hafif, yüksek kesimlerde orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olarak hissedileceği belirtildi. Başta tarımsal faaliyetler ile uğraşan vatandaşlar olmak üzere ilgililer, zirai don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarıldı.
31 OCAK SALI GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
İSTANBUL 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
KOCAELİ 1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı
İZMİR 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA -1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ÇANKIRI -2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
ESKİŞEHİR -2°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KONYA -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -2°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
KASTAMONU -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
ZONGULDAK 2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
DİYARBAKIR 2°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Salı) yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı
GAZİANTEP 1°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri yer yer kar yağışlı
SİİRT 2°C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA 5°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
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