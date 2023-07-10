Meteoroloji'den 'turuncu' alarm, çok sayıda il için uyarı: Bu illerde kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji'nin son dakika açıklamasına göre şiddetli sağanak yağmurlar bugün de devam edecek. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. 13 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte 10 Temmuz Pazartesi il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji 10 Temmuz güncel hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre şiddetli yağışlar bugün de devam edecek. MGM tarafından Düzce'den Artvin'e tüm Karadeniz için turuncu kodlu uyarı yapıldı.
10 TEMMUZ PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz bölge geneli ile Kayseri ve Niğde ile Sakarya'nın kuzeydoğu, Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz geneli ve Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Karadeniz bölge geneli ile Kayseri ve Niğde ile Sakarya'nın kuzeydoğu, Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz geneli ve Ordu, Giresun, Rize, Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Ege Bölgesi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır
13 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için çok şiddetli yağışların devam edeceği belirtildi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 18°C, 29°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar Mevkii ile Adana, Osmaniye ve K.Maraş çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 24°C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 26°C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Eskişehir hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri ve Niğde ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KAYSERİ 15°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 17°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AĞRI 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 17°C, 27°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Batman çevrelerinin bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
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