Meteoroloji: Çöl sıcakları geliyor

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14 Eylül 2022 Çarşamba 12:26:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 12:26:00

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çöl sıcakları geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ve ülke genelinde çöl sıcaklıklarının etkili olacağı açıklandı. Sıcaklıkların etkisiyle ülke genelinde yer yer sıcaklıkların 35 dereceyi bulması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının artacağı ve ülke genelinde çöl sıcaklıklarının hakim olacağı belirtildi. İstanbul ve Ankara'da hissedilen sıcaklıkların 35 dereceleri bulması bekleniyor.

ÇÖL SICAKLARI GELİYOR

Ülke genelinde sıcaklıklar Perşembe gününden itibaren artmaya başlayacak. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri çöl sıcaklıklar yurt genelinde etkili olacak. Ankara ve İstanbul'da hissedilen hava sıcaklıkları 35 dereceleri görecek.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı ve Orta Karadeniz kıyıları,Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat, Muş ve Hatay çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı, İç ve doğu kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün güneşli bir hava beklenirken öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 26 dereceyi görecek.

Etiketler : HAVADURUMU SICAKLIK İSTANBUL
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