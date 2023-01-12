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12 Ocak 2023 Perşembe 07:54:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 07:54:00

Meteoroloji'den şiddetli yağmur, fırtına ve kar uyarısı

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava hakim olacak. Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'de sağanak yağmur, Ege ile Batı Akdeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul için ise saat verildi. İşte 12 Ocak Perşembe il il güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji, 12 Ocak Perşembe güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, yağışların bazı bölgelerde bu durum alarm seviyesine çıkartıldı. Yağışların, Batı Akdeniz kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor. İstanbul'da ise öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ile Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Ankara ve Konya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ VE YER YER ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Akdeniz kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğu kesimleri ile İstanbul ve Balıkesir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

İSTANBUL °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, İç kesimleri ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı gece saatlerinde Kütahya ve Afyon çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C

Çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere yağmurlu

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kerimlerinde (1200 m üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri ile gece ve sabah saatlerinde il genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde kuvvetli, güney ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri hafif yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KAYSERİ °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri hafif yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor

BOLU °C, 11°C

Çok bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI °C, 4°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Az bulutlu

VAN °C, 4°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 9°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Az bulutlu

Etiketler : Meteoroloji Batı Akdeniz kuvvetli Akdeniz ile Muğla MARMARA GÜNEYDOĞU ANADOLU
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