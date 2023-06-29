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29 Haziran 2023 Perşembe 09:21:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 09:21:00

Meteoroloji'den sarı kodlu yağış uyarısı geldi!

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Meteoroloji, 29 Haziran hava durumu raporunu yayınladı. 8 kent için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, sabah saatlerinde Tekirdağ, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde, gece saatlerinde Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların sabah saatlerinde Tekirdağ, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimleri, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinde, gece saatlerinde Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİNİ

MARMARA

Parçalı ve ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde Tekirdağ, İstanbul'un kuzey ve doğusu ile Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzey ve batısı ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

URFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağmur sağanak
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