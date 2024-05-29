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29 Mayıs 2024 Çarşamba 15:39:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2024 Çarşamba 15:39:00

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!

Kaynak: Güneş Gazetesi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Orta Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Meteorolojiden yapılan açıklamada, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Batı ve Orta Karadeniz bölgesi için gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Yağış anında kuvvetli rüzgar beklenirken, yer yer sağanak yağışın doluya dönebileceği vurgulandı.

Sağanak yağış, yarın öğleden itibaren başlayacak ve Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Bolu'nun doğusu ile Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ı etkileyecek.

Meteoroloji, söz konusu yağış tahmini tutarlığının 1,2 ve 3. günler için yüzde 80-90 olduğunu, 4 ve 5. günler için ise yüzde 65 ile 80 arasında olduğunu duyurdu.

Vatandaşların su baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Etiketler : meteoroloji sağanak karadeniz
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