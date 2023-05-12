Meteoroloji'den sağanak ve sel uyarısı İstanbullular dikkat!

Meteoroloji 12 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre 13 il için sarı kodlu uyarı yapılırken 62 il için ise sel uyarısı yapıldı. İşte il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Balıkesir çevreleri, İç Ege ve İzmir çevreleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz , Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Konya ve Denizli çevreleri ile Bursa, Burdur ve Isparta, Ankara, Kayseri, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Tokat ve Adıyaman çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da Kuzeydoğudan (40-60 km/saat) kuvvetli esemesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve Balıkesir çevreleri aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kütahya, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Antalya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Burdur ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir, Konya, Sivas, Kayseri çevreleri ile Ankara' nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Trabzon'un batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Tunceli, Elazığ çevreleri kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevreleri kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı