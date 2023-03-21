Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji 21 Mart 2023 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Bazı iller için sağanak yağış ve kar yağışı uyarısı yapılırken vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Meteoroloji vatandaşlara kuvvetli yağış, kuvvetli fırtına ve çığ tehlikesi nedeniyle uyarı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

21 MART İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın: Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 7°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

K.MARAŞ 7°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 0°C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 1°C, 15°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 5°C, 17°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU -1°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 10°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak; iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve yükseklerinde karla karışık yağmurlu

TRABZON 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Elazığ'ın güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu,

MALATYA 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, Ş.Urfa ve Siirt ile Adıyaman'ın doğu kesimlerinin yağmurlu, Siirt'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 6°C, 16°C

Parçalı bulutlu, doğu kesimleri çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 6°C, 20°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 17°C

Parçalı bulutlu, çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı