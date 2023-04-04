Meteorolojiden o illere kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji 4 Nisan 2023 Salı gününe ilişkin hava durumunu yayımladı. İllerimizde kuvvetli sağanak yağış etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? 4 Nisan 2023 Salı yurtta hava durumu şöyle;

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Zonguldak, Bartın, Artvin, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Bingöl, Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ani sel, yerel su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI: Rüzgarın güneyli yönlerden Ege ve Göller yöresinde, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ege ve Batı Akdeniz'in batısında zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 80 zaman zaman 90 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

DEPREM BÖLGESİNDE BEKLENEN TOZ TAŞINIMINA DİKKAT: Deprem Bölgesinde Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır çevrelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

MARMARA

Çok bulutlu, batısı ile bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 10°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 11°C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 13°C, 23°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimlerinin, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kuzey Ege ve İzmir çevrelerinde, bölgenin kıyı kesimlerinde (İzmir, Aydın, Muğla ve Kuzey Ege kıyıları) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 17°C

Çok bulutlu, il genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç ve batısının çok bulutlu, Batı Akdeniz bölümü ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve batı kesimleri ile Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 15°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 13°C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ 12°C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 10°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 10°C, 21°C

Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 20°C

Parçalı az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU 9°C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin ve Bayburt, öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 10°C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve iç kesimleri çok bulutlu

TOKAT 9°C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 18°C

Parçalı, bu akşam saatlerinde çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 7°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 0°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 0°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu

MALATYA 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 5°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu