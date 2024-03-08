Meteorolojiden o bölge için şiddetli yağış uyarısı
Kaynak: AA
Doğu Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın, yarın sabah saatlerine kadar Osmaniye geneliyle Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
- Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı: Tam 9 saat uçtu!
- Fransa'da Dünya Kadınlar Günü'nde Filistin ve İsrail yanlıları arasında arbede çıktı
- Meteorolojiden o bölge için şiddetli yağış uyarısı
- Başkan Erdoğan'dan "bu son seçimim" mesajı
- Söz verildi yapılıyor: Nurdağı'nda 136 deprem konutu teslim edildi
- MİT ve Emniyet'ten İsrail casuslarına operasyon: 6 tutuklama