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10 Aralık 2022 Cumartesi 13:10:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 13:10:00

Meteorolojiden Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı

Kaynak: AA

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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da fırtına bekleniyor.

Rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın bölge genelinde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 km/saat), Edirne ve Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın doğusu ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda zaman zaman hamleli olarak tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Etiketler : meteoroloji marmara fırtına
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