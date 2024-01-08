VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Marmara Bölgesi'nin batı ve orta kesimleri için fırtına uyarısı
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
"Yatırımcı Günü"nde uluslararası yatırımcılarla buluşacak
"Deprem Acil Destek Kredisi"nden 6 bin 924 işletme 2,37 milyar lira kredi kullandı
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
08 Ocak 2024 Pazartesi 14:23:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 14:23:00

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Akdeniz ve Ege bölgesindeki bazı illerde kuvvetli yağış, Marmara ve Ege'nin kuzeyinde fırtına bekleniyor.

Akdeniz ve Ege için kuvvetli yağış, Marmara ve Ege'nin kuzeyi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Akdeniz'in doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak, yarın öğle saatlerinden sonra Adana'da ve Mersin'in doğu ilçelerinde kuvvetli olacak.

Batı Akdeniz'de devam eden gök gürültülü yağışlar, bu akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusuyla Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğu ilçelerinde etkisini artıracak.

Yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışlar, bu gece saatlerinden itibaren Muğla çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batısı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli, Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacak.

Yağışlar, yarın akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.

Rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Sel, su baskını, yıldırım, hortum, tipi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : meteoroloji yağış fırtına uyarı
Barıştılar

Barıştılar
Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar

Mutlu evliliğin sırrını açıkladılar
Avrupa turnesine çıkıyor

Avrupa turnesine çıkıyor
"Disiplinli çalışırım"

"Disiplinli çalışırım"
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip
Yeni yıla yeni şarkı

Yeni yıla yeni şarkı
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum
Kendi kanatlarıyla uçacak

Kendi kanatlarıyla uçacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX