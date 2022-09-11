Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yarından itibaren İstanbul dahil birçok ilde ve bölgede sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 11 Eylül Pazartesi gününden itibaren yurdun birçok bölgesinde 'sağanak yağış' ve ' gök gürültülü sağanak yağış'ların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları, sel ve su baskınları ile aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek diğer olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji, vatandaşları, sel ve su baskınları ile aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek diğer olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji'den alınan güncel verilere hafta başında yurdun özellikle, Trakya, Marmara, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu ve Kıyı Ege illerinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

12 Eylül Salı günü sağanak yağış ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etki alanını artırması bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 12°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KARS 7°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 15°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık