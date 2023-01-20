Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji 20 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul dahil 20 il için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı. Kar yağışı için bekleyiş sürerken birçok vatandaşın aklındaki bu soru da yanıt buldu. Soğuk hava dalgasının ocak ayı sonu gibi Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yapması bekleniyor. İşte il il yeni hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, önümüzdeki 24 saat Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ege kıyılarında beklenen yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması, bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

BU KIŞ KAR YAĞACAK MI YAĞMAYACAK MI?

TRT Haber'de yer alan bir habere göre uzmanlar 3 güne dikkat çekti.

"BLOKAJ KIRILIYOR, ÖZLENEN KIŞ GELİYOR"

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt merak edilen soruları yanıtlayarak kar yağışı için de tarih verdi.

KAR YAĞIŞI NEDEN GECİKTİ?

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, Grönland Blokajı'nı işaret ederek, blokaj nedeniyle soğuk hava ve kar yağışının yön değiştirdiğine dikkati çekti.

2022'nin sonu ve 2023'ün başının son yıllara göre oldukça sert geçeceğini söylemiştik ama bu sene Grönland Blokajı oluştu. Bu blokaj yüzünden pek çok hava kütlesi Türkiye'ye gelemedi. Yani tam geliyorken yön değiştirdi.

"HAVA KÜTLESİ AZİMLE GELİYOR"

Dolayısıyla Türkiye'nin önünde adeta bir set gibi durdu. Bu yüzden de kuzeyden gelen hava kütlenin girişini engelledi. Fakat şimdi gelecek olan hava kitlesi azimle geliyor gibi görünüyor.

"GRÖNLAND BLOKAJI KIRILIYOR"

Eğer son dakika bir değişiklik olmazsa Grönland blokajı kırılıyor. Blokaj kırılınca zaten artık yukarıdan aşağı çok normal bir şekilde hava kütleleri artmaya devam edecektir."

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Kar yağışı için tahminler ocak sonunu gösteriyor. Bozyurt da sistem değişmezse kar yağışının beklendiği görüşünde olduğunu belirtiyor.

3 GÜNE ÖZELLİKLE DİKKAT ÇEKİLDİ

İklim Bilimci Bozyurt sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anki sistemlere göre Ocak 25'ten itibaren hava sıcaklığında bir azalma var. Özellikle 27-28-29 Ocak tarihlerinde ciddi anlamda soğuk ve yağışlı bir hava kütlesinin Balkanlar üzerinden Türkiye'ye girmesi bekleniyor. Çok mu etkili kar yağışı olacak? O konuda şu anda net bir şey söyleyemem ama kar yağışı bekleniyor."

Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, önümüzdeki 24 saat Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ege kıyılarında beklenen yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması, bu gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) Trakya, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 13°C, 15°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 10°C, 16°C

Öğle saatlerinden sonra Avrupa kesmi yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 10°C, 15°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 20°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda beklenen yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 7°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 12°C, 17°C

Sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 13°C, 18°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA 10°C, 18°C

Sağanak yağışlı

ISPARTA 2°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MERSİN 12°C, 20°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -3°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 1°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 11°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT 2°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 10°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI -6°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -5°C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA 2°C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN -5°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 15°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 12°C

Az bulutlu

SİİRT 6°C, 14°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 16°C

Az bulutlu