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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
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12 Şubat 2024 Pazartesi 17:59:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 17:59:00

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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Antalya, Isparta ve Burdur'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak, bu akşamdan itibaren Antalya'nın merkez ilçelerinde yer yer şiddetli, gece ise batı ilçeleriyle Serik'te kuvvetli ve çok kuvvetli olacak.

Yağışlar, yarın gece saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Isparta'nın güneyi ve Burdur'un batısında bu akşam saatlerinden itibaren yer yer çok kuvvetli sağanak görülecek.

Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Etiketler : antalya hava sağanak yağış akşam saatleri
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