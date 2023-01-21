Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizde bugün Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde sağanak yağış bekleniyor. Marmara'nın güneyi ve kuzey Ege içinse fırtına uyarısında bulunuldu. İşte bölge bölge hava durumu...

Hava durumu haberleri yaşanan kuraklık sonrası tüm Türkiye tarafından yakından takip edilmeye devam ederken uzmanlar da yaşanan her gelişmeyi anında açıklayarak kar yağışı bekleyenlerin merakını gidermeye çalışıyor.

İstanbul'da bu ay sonu beklenen kar yağışı ile ilgili ise önemli gelişmeler olduğu bildirildi. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, İstanbul'da kar sinyallerinin artık haritalara yansımaya başladığını bildirerek soğuk hava dalgasının iki bölüm halinde geleceğini söyledi. Ökten peş peşe yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullanarak kar yağışının ülkemize gelmekte olduğunu gösteren haritalar paylaştı:

"Kuraklık son buluyor. Türkiye çok şanslı bir sinoptiğe giriyor. Peşi sıra yağışlı havalar gelecek. Tüm bölgeler etkilenecek. İlk atak 26 Ocak. Dağlar ve yüksek rakımlı şehirler karlı olacak. Hemen ardından ayın son günleri geniş bir alanda..."

"İstanbul'da kar sinyalleri haritalara yansımaya başladı. Potansiyel olarak büyüklüğünü koruyor. Soğuk hava dalgası 2 bölüm hâlinde gelecek gibi görünüyor. Detaylar için henüz vakit var."

'KAR YAĞIŞI BEKLENTİSİ LEHİMİZE GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR'

Havaforum tarafından yapılan son kar yağışı paylaşımında ise "Kar seveler ay sonunu ve Şubat ayını iple çekiyor. Meteorolojik modeller lehimize gelişmeye devam ediyor. İtalya riski de var. Bir maç gibi düşünürsek İtalya:1 Türkiye:2 maç devam ediyor. Pazartesi veya Salı maçın sonucu yavaş yavaş belli olur..." ifadeleri kullanıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Burdur'un doğusu ve Isparta çevrelerinin yerel olmak aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 13°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AĞRI °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 6°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.