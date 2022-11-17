Meteoroloji'den İstanbul ve Tekirdağ için sağanak uyarısı
Kaynak: TRT Haber
İstanbul ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde bu akşam saatlerinden yarın sabaha kadar sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşlar olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren yarın sabah saatlerine kadar İstanbul geneli ile Tekirdağ'ın Çerkezköy, Saray, Marmara Ereğlisi, Çorlu, Ergene, Kapaklı ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (15-35 kg/m2) olmasının öngörüldüğü belirtildi.
Açıklamada, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su bakını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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