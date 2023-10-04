Meteoroloji'den "herkes tedbirli olsun" diyerek uyardı
Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Meteoroloji, 7 il için sarı kodlu uyarı yaparken yağışlı havanın perşembe gününden itibaren yurdu terk edeceği tahmininde bulunuldu.
Meteoroloji 4 Ekim Çarşamba güncel hava durumu raporunu yayımladı. Bu rapora göre, 7 il için sağanak yağış uyarısı verilirken yağışlı havanın perşembe gününden itibaren yurdu terk edeceği tahmininde bulunuldu. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 15°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA 12°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, bu akşam Muğla'nın güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Dalaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 13°C, 28°C
Az bulutlu, bu akşam güney kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Dalaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz ile bu akşam Batı Akdeniz kıyılarının parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Antalya'nın Gazipaşa ilçesi ile gece saatlerinde Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, bu akşam kıyıları parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Gazipaşa ilçesi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Konya'nın Ereğli ilçesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 21°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 23°C
Az bulutlu
KONYA 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Ereğli ilçesi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 3°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 10°C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 8°C, 22°C
Parçalı bulutlu
VAN 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 13°C, 20°C
Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu