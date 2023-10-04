Meteoroloji'den "herkes tedbirli olsun" diyerek uyardı

Meteoroloji'den "herkes tedbirli olsun" diyerek uyardı

Meteoroloji 4 Ekim Çarşamba güncel hava durumu raporunu yayımladı. Bu rapora göre, 7 il için sağanak yağış uyarısı verilirken yağışlı havanın perşembe gününden itibaren yurdu terk edeceği tahmininde bulunuldu. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 15°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 11°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA 12°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, bu akşam Muğla'nın güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Dalaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 13°C, 28°C

Az bulutlu, bu akşam güney kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Dalaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz ile bu akşam Batı Akdeniz kıyılarının parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Antalya'nın Gazipaşa ilçesi ile gece saatlerinde Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, bu akşam kıyıları parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Gazipaşa ilçesi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 28°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Konya'nın Ereğli ilçesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 21°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 23°C

Az bulutlu

KONYA 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Ereğli ilçesi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 3°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 8°C, 21°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 10°C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu

VAN 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile bu akşam ilk saatlerde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 26°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 13°C, 20°C

Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 17°C, 26°C

Parçalı bulutlu