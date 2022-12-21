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21 Aralık 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 09:30:00

Meteoroloji'den hem kar hem sağanak uyarısı

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Meteoroloji'den yapılan yeni son dakika uyarısına göre, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Bazı bölgelerde sıcaklıklar eksiye düşerken İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulunuldu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, il il 21 Aralık son hava durumu tahminleri...

21 Aralık Çarşamba güncel hava durumu raporu yayımlandı. Yeni rapora göre hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı belirtildi. Yağışların kıyılarda yağmur iç kesimlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor. İşte il il güncel hava durumu raporu...

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KIRKLARELİ -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları gece ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KOCAELİ 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 6°C, 11°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 7°C, 13°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 4°C, 12°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 21°C

Yağmurlu

ANTALYA 12°C, 18°C

Parçalı bulutlu

HATAY 7°C, 12°C

Öğle saatlerinde yağmurlu

MERSİN 12°C, 19°C

Yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 0°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KONYA 1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -4°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SİNOP 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AMASYA 1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT -1°C, 1°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Tunceli, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI -4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -4°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 1°C, 5°C

Karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -1°C, 7°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 12°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 13°C

Parçalı bulutlu

MARDİN 6°C, 12°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 16°C

Parçalı bulutlu

Etiketler : Doğu Akdeniz kar yağmur fırtına
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