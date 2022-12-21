Meteoroloji'den hem kar hem sağanak uyarısı
Meteoroloji'den yapılan yeni son dakika uyarısına göre, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Bazı bölgelerde sıcaklıklar eksiye düşerken İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulunuldu. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, il il 21 Aralık son hava durumu tahminleri...
21 Aralık Çarşamba güncel hava durumu raporu yayımlandı. Yeni rapora göre hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı belirtildi. Yağışların kıyılarda yağmur iç kesimlerde ise kar şeklinde olması bekleniyor. İşte il il güncel hava durumu raporu...
Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KIRKLARELİ -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları gece ve sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KOCAELİ 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 6°C, 11°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 7°C, 13°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 4°C, 12°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 21°C
Yağmurlu
ANTALYA 12°C, 18°C
Parçalı bulutlu
HATAY 7°C, 12°C
Öğle saatlerinde yağmurlu
MERSİN 12°C, 19°C
Yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 0°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
KONYA 1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU -4°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
SİNOP 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
AMASYA 1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT -1°C, 1°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Tunceli, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AĞRI -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -4°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 1°C, 5°C
Karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -1°C, 7°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 13°C
Parçalı bulutlu
MARDİN 6°C, 12°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu
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