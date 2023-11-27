VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
“Ziraat Kuleleri, İstanbul Finans Merkezi'nde LEED Platinum Sertifikasını alan ilk proje oldu”
AK Parti MYK toplandı
NATO'dan Gazze'de insani aranın uzatılması çağrısı
Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş görevinden istifa etti
İzmir'de denizin taşması sonucu su basan iş yerlerinde tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor
Batan gemideki kayıp denizci son sefer niyetiyle denize çıkmış
27 Kasım 2023 Pazartesi 14:08:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 14:08:00

Meteorolojiden fırtına ve sağanak uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege için fırtına, Kıyı Ege için ise kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riskiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Kıyı Ege'de ise yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, akşam saatlerinden itibaren çarşamba günü gece saatlerine kadar İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevreleriyle Balıkesir'in batı ve güney ilçelerinde yerel kuvvetli, İzmir ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Etiketler : marmara batı karadeniz kuzey ege fırtına sağanak
11 konserlik Avrupa turnesi

11 konserlik Avrupa turnesi
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
Duygu'ya Kenan'dan tam destek

Duygu'ya Kenan'dan tam destek
'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi
28 yılda bir defile kaçırmadı

28 yılda bir defile kaçırmadı
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
Dubai'den KKTC'ye

Dubai'den KKTC'ye
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
Nostalji gecesi

Nostalji gecesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX