Meteorolojiden Ege ve Karadeniz için fırtına uyarısı
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın 17 Kasım Cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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- Meteorolojiden Ege ve Karadeniz için fırtına uyarısı