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03 Aralık 2023 Pazar 15:00:00 - Güncelleme:03 Aralık 2023 Pazar 15:00:00

Meteorolojiden Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Etiketler : meteoroloji fırtına ege denizi uyarı
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